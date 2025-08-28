Οι «Πελαργοί», οι φίλοι της Εθνικής που την ακολουθούν παντού, έκαναν μια πολύ όμορφη κίνηση στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, ανεβάζοντας ένα πανό στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

Ο Ακίλε Πολονάρα μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στο Eurobasket 2025, καθώς δίνει την δική του μάχη με την επάρατη νόσο, όμως οι... αντίπαλοι της Ιταλίας δεν τον ξέχασαν.

Λίγο πριν το Ελλάδα - Ιταλία, το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το Eurobasket 2025, οι «Πελαργοί», οι φίλαθλοι της Εθνικής μας, ανέβασαν ένα πανό, προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στον Πολονάρα.

«Forza Achille Polonara» ανέφερε το πανό των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι έδειξαν πως κάποια πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τον αθλητισμό.

Το πανό των «Πελαργών» για τον Ακίλε Πολονάρα: