Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... διέλυσε τους Ιταλούς και το Gazzetta αναλύει τη φοβερή εμφάνιση του με τη βοήθεια του Hudlinstat. Aσταμάτητος κοντά στο καλάθι.

Η Εθνική ξεκίνησε με τη νίκη κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου, επικρατώντας με 75-66 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο EuroBasket 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους με 14/20 δίποντα και 3/4 βολές, προσθέτοντας στην στατιστική του 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη.

Ένας πραγματικός ηγέτης που η ομάδα του Ποτζέκο δεν είχε τρόπο να σταματήσει. Ο Έλληνας σταρ τα έκανε όλα να φαίνονται εύκολα και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinsta αναλύει τα όσα όμορφα έκανε ο Greek Freak κόντρα στους Ιταλούς.

Ο άρχοντας της ρακέτας

Οι προσπάθειες του Αντετοκούνμπο με την Ιταλία

Δεν είναι μυστικό πως ο Γιάννης είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της ρακέτας, κάτι που έχει φανεί φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστεί στο ΝΒΑ, την κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες στο ζωγραφιστό των τελευταίων ετών. Ο Αντετοκούνμπο τελειώνει συνήθως σχεδόν όλες τις φάσεις που παίρνει κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί τίποτα και κανείς να τον σταματήσει όπως φάνηκε και απέναντι στην Ιταλία.

Ο Greek Freak πήρε 16 προσπάθειες πολύ κοντά στο καλάθι και βρήκε στόχο στις 12 εξ αυτών, ενώ είχε και 2/2 λίγο πιο μακριά από τις δύο πλευρές. Δεν γινόταν να τον περιορίσεις όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα.

H Eθνική μας πήρε πολύ εύκολους πόντους από τον Γιάννη και την βοήθησε να πάρει και το ροζ φύλλο αγώνα. Ο Αντετοκούνμπο ήταν εκεινος που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Ελλάδας.

Μάλιστα πολλά από αυτά ήταν καρφώματα, με τον Γιάννη να πηγαίνει τους αντιπάλους του μέχρι μέσα και να καρφώνει εντυπωσιακά. Είτε σε ορισμένες περιπτώσεις πήρε την σωστή θέση κοντά στο καλάθι, δέχθηκε σωστή πάσα και τελείωσε έξοχα,.

Tα σχεδόν... άχαστα post ups

Tα post ups του Γιάννη

Ο ηγέτης της Ελλάδας βρήκε τους περισσότερους πόντους του στο ματς από τελειώματα μετά από post ups κοντά στο καλάθι. Συγκεκριμένα είχε 6/7 σουτ σε τέτοιου είδους προσπάθειες και ήξερε πως να εκμεταλλευτεί τον όγκο του και την ποιότητα του. Συγκεκριμένα πήρε 12 από τους 31 πόντους του μετά από post ups.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το pick n' roll και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από τον Σπανούλη, αλλά και φυσικά... εκτελέστηκε από τον Γιάννη. Ο αστέρας των Μπακς λειτούργησε είτε ως handler. Δηλαδή πήρε το screen και τελείωσε μόνος του την φάση ως χειριστής. Είτε ως roller. Δηλαδή βγήκε να δώσει screen στον συμπαίκτη του και την κατάλληλη στιγμή έκανε το... βύθισμα στο καλάθι για να τελείωσε τη φάση.

Οι κινήσεις του με ή χωρίς την μπάλα ήταν αυτές που έπρεπε και το έκανε πολύ απλό στην επίθεση της Εθνικής ομάδας. Ο τρόπος που χρησιμοποίηση το σώμα του και τον όγκο του σε συνδυασμό με την ποιότητα του, έκανε... mission impossible το μαρκάρισμα του. Σίγουρα ο Ποτζέκο που του έχει τρομερή αδυναμία θα ήθελε να τα πάει καλύτερα η άμυνα του πάνω στον Γιάννη.

Οι... σερβιτόροι του Γιάννη και το κόλπο

3️⃣1️⃣ points for an unstoppable Giannis tonight 💯#EuroBasket pic.twitter.com/p3jTwyyKjZ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Για να γίνει η δουλειά δεν αρκεί μόνο ο άνθρωπος που τελειώνει τη φάση, αλλα και εκείνος που δημιουργεί. Ο Γιάννης έφτιαξε αρκετά καλάθια μόνος του, αλλά σε άλλα χρειάστηκε τις ασιστ των συμπαικτών του για να σκοράρει.

Σλούκας, Μήτογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο είχαν από 2 ασίστ στον Greek Freak, ενώ Τολιόπουλος και Παπανικολάου είχαν από μία. Ο Σλούκας σε μια περίπτωση έβγαλε τέλειο pick n' roll και στην άλλη βρήκε με υπέροχη λόμπα τον Γιάννη. Από την πλευρά του ο Μήτογλου και στις 2 ασίστ του, βγήκε προς τα έξω, άνοιξε τον χώρο, πήρε την μπάλα και πάσαρε στον Γιάννη που είχε κόψει κοντά στο καλάθι.

Το ίδιο με τον Μήτογλου, έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Τραβήχθηκε προς τα έξω για να ανοίξει χώρο στην ρακέτα και να πάρει πάνω του τον προσωπικό του αντίπαλο ψηλό. Ο Γιάννης δεν έχασε χρόνο και βυθίστηκε στη ρακέτα για να πάρει μπαλα και να τελειώσει τη φάση και στις δύο περιπτώσεις.

Σωστό και το διάβασμα του Βασίλη Σπανούλη, βρίσκοντας τρόπο να... ταίσει τον Γιάννη με πάσες άλλων ψηλών της ομάδας και όχι μόνο. Το πλάνο πέτυχε και ο Γιάννης...κατάπιε την ιταλική ομάδα στην πρεμιέρα του Eurobasket.