Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τη νίκη της Ελλάδας στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025, μίλησε για το πώς έπαιξε η ομάδα του, ενώ στάθηκε στον Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και στον Γιάννη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά. Επιθετικά είχαμε καλές και κακές στιγμές. Ποτέ δεν κοιτάζω ατομικά στατιστικά, αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο παρότι δεν σκόραρε ήταν εξαιρετικός. Κι ο Παπανικολάου και ο Θανάσης ήταν καλοί. Έπρεπε να έχουμε λίγη παραπάνω υπομονή στην επίθεση και να βρούμε περισσότερους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Έχω δώδεκα παίκτες και μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά σχήματα. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι, είναι μεγάλο το τουρνουά και θα χρειαστούν όλοι. Δεν με νοιάζει αν κάποιος θα βάλει μηδέν πόντους ή 40, το θέμα είναι να συνεισφέρει στην ομάδα».

«Κάποιες φορές μπορείς να έχεις πολλές ασίστ, αλλά έχουμε και το πλεονέκτημα να διαθέτουμε παίκτες με προσωπική φάση. Σήμερα δεν είχαμε πολλή υπομονή στην επίθεση, αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα που κυκλοφορούμε καλά την μπάλα. Θα πρέπει να το δούμε στο βίντεο».

«Είμαστε ομάδα. Ο Γιάννης είναι ο Γιάννης, όλοι ξέρουν ποιος είναι, αλλά έχουμε καλή χημεία και καλές σχέσεις. Τα παιδιά έπαιξαν πολύ καλά κι όταν εκείνος ήταν εκτός, διατήρησαν τη διαφορά ή την αύξησαν κιόλας και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε».

«Ο Θανάσης είχε έναν σοβαρό τραυματισμό πριν 15 μήνες, αλλά είναι φοβερός αθλητής και δίνει τα πάντα στην ομάδα. Είχαμε μια συζήτηση πριν τον καλέσω. Δεν κάνω χάρη σε κανέναν, έχει πάθος, ενέργεια, μιλάει στην ομάδα και δεν τον νοιάζουν τα στατιστικά. Του βγάζω το καπέλο. Έκανε καταπληκτική προετοιμασία και κέρδισε τη θέση του στην ομάδα».

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Σημασία έχει πως κερδίσαμε»

Από την πλευρά του ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσθεσε: «Προσπάθησα να μπω και να δώσω ενέργεια. Δεν με νοιάζει αν δεν σκόραρα, σημασία έχει πως κερδίσαμε και βοήθησα την ομάδα».