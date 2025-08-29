Εurobasket 2025: Ο λόγος που η Εθνική... καίγεται για την πρωτιά, οι αντίπαλοι που αποφεύγει
Η Εθνική μας επικράτησε της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... παπάδες στο παρκέ, όντας ο απόλυτος κυρίαρχος. Η Ελλάδα πέτυχε το πρώτο βήμα για την πρωτιά στον όμιλο και θέλει να συνεχίσει έτσι για να τερματίσει στην κορυφή και να αποφύγει ορισμένους πολύ δυνατούς αντιπάλους, αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν έχουμε εκπλήξεις.
Αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατακτήσει την πρωτιά του Ομίλου της Λεμεσού, και δεν έχουμε εκπλήξεις σε άλλους ομίλους, θα ανοίξει ο δρόμος για να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά αν είναι σοβαρή. Και αυτό γιατί αν βγει πρώτη θα αποφύγει μέχρι τους 4, ομάδες σαν την Σερβία, την Γερμανία, την Γαλλία, την Τουρκία, την Ιταλία και την Ισπανία.
Όπως καταλαβαίνουμε τα ματς με Ισπανία και Γεωργία θα είναι κομβικά, αφού Βοσνία και Κύπρος δεν δείχνουν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Μάλιστα οι Γεωργιανοί έδειξαν τα.. δόντια τους και νίκησαν την παρέα του Χουάντσο και μένει να δούμε αν θα βρει τα... κουμπιά η Εθνική.
Η Εθνική μας μπορεί να... στρώσει τον δρόμο της και να είναι το φαβορί σε όλα τα ματς μέχρι και τα ημιτελικά. Είναι η ευκαιρία της και δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη.
Eδώ το σύστημα διεξαγωγής με όλες τις διασταυρώσεις!
