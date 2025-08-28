EuroBasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Ο Τολιόπουλος βρήκε χώρο και... εκτέλεσε (vid)
Η Ελλάδα άρχισε τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους της αντιμετώπισε την Ιταλία στη Λεμεσό της Κύπρου και στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου μπόρεσε να έχει το προβάδισμα.
Ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε την ευκαιρία να αποδείξει για ποιον λόγο θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους σουτέρ της Εθνικής. Πιο συγκεκριμένα, ενώ είχε την κατοχή της μπάλας, μπόρεσε να δημιουργήσει χώρο στον εαυτό του και εκτέλεσε με τρίποντο.
Tolio 🏹
