Κάθε χρόνο στους τελικούς της Stoiximan GBL γινόμαστε θεατές του ίδιου εργου. Εκατέρωθεν ανακοινώσεις από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καταγγελίες και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Και είμαστε ακόμα στο Game 2! Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν τη δική τους... μάχη για την κατάκτηση του τελευταίου τίτλου της σεζόν, ο οποίος έχει διαφορετική, αλλά εξίσου μεγάλη σημασία και για τις δύο ομάδες.

Οι μεν «ερυθρόλευκοι» μπορεί να είναι θετικά επηρεασμένοι από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως φιλοδοξούν να κλείσουν τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μετά τη φετινή αποτυχημένη σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο.

Η σειρά των δύο «αιωνίων» βρίσκεται στο 1-1 και ενώ κανείς θα περίμενε ότι άπαντες θα έπρεπε να ασχολούνταν με αγωνιστικά ζητήματα, ειδικά όταν δύο από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους συλλόγους στην Ευρώπη ανταγωνίζονται για έναν ακόμη τίτλο, το ενδιαφέρον έχουν μονοπωλήσει για πολλοστή φορά όσα συμβαίνουν εκτός των τεσσάρων γραμμών, είτε μιλάμε για παρκέ, είτε για glass floor...

Κι αν κανείς πίστευε ότι πέρυσι το κοντέρ τερμάτισε με το πρωτάθλημα να βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα μετά και την αναβολή του Game 3 με τους προέδρους των δύο ΚΑΕ να δεσμεύονται ηθικά ενώπιον του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την ομαλή συνέχεια των αγώνων, οι φετινοί τελικοί της Stoiximan GBL ήρθαν με νέα... επισόδεια στο σίριαλ μεταξύ των δύο «αιωνίων».

Αδιαμφισβήτητα η όλη ένθερμη κατάσταση ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ περιμένει μία μόνο... σπίθα για να πάρει φωτιά, ενώ και ο τρόπος που επικοινωνούνται οι επιμέρους διαφωνίες και συγκρούσεις μόνο κακό μπορούν να κάνουν στο ίδιο το άθλημα, αλλά και στις ίδιες τις ομάδες. Η ένταση και οι εξωαγωνιστικοί παράγοντες δεν είναι παράλογο να επηρεάσουν την εικόνα δύο από τις πιο καλές και ποιοτικές ομάδες στην Ευρώπη, που αν μη τι άλλο, είναι ευλογία να μπορούμε να απολαμβάνουμε την - εντός των τεσσάρων γραμμών - αντιπαλότητά τους σε όσα περισσότερα παιχνίδια είναι δυνατόν.

Οι φετινοί τελικοί της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για ακόμη μία χρονιά έχουν τα πάντα: Ένταση, επίσημες καταγγελίες και θέσεις, τοποθετήσεις μέσω social media και κυρίως... δεκάδες ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε μέρος της πραγματικότητας αυτής της φάσης της διοργάνωσης. Το Gazzetta κάνει ένα flashback σε όλα όσα έχουν διαδραμματιστεί έως τώρα, κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο πριν τη διεξαγωγή του Game 3 στο ΣΕΦ (08/06, 21:00).

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