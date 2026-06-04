Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε νέα ανάρτηση για την επίμαχη φάση ανάμεσα σε Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε νέα ανάρτηση σχετικά με τη φάση ανάμεσα σε Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν, στο φινάλε του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL.

Το εν λόγω φάουλ είχε σηκώσει θύελα διαμαρτυρίών από τους Πράσινους, με τον Ολυμπιακό να προχωρά σε μια νέα ανάρτηση, η οποία ήταν βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος με την πρώτη.

Πρόκειται για ένα βίντεο από διαφορετική λήψη, όπου φαίνεται η επαφή των δύο παικτών, ενώ συνοδεύεται από δύο screenshots και από ένα caption που αναφέρει πως η φάση «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο».

Η νέα ανάρτηση του Ολυμπιακού: