Ολυμπιακός: Νέα ανάρτηση για τη φάση Ναν - Φουρνιέ - «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε νέα ανάρτηση σχετικά με τη φάση ανάμεσα σε Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν, στο φινάλε του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL.
Το εν λόγω φάουλ είχε σηκώσει θύελα διαμαρτυρίών από τους Πράσινους, με τον Ολυμπιακό να προχωρά σε μια νέα ανάρτηση, η οποία ήταν βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος με την πρώτη.
Πρόκειται για ένα βίντεο από διαφορετική λήψη, όπου φαίνεται η επαφή των δύο παικτών, ενώ συνοδεύεται από δύο screenshots και από ένα caption που αναφέρει πως η φάση «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο».
Η νέα ανάρτηση του Ολυμπιακού:
Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο … #OlympiacosBC pic.twitter.com/YkHk7LMUWx— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γιαννακόπουλος: «Διαστροφή και ανάγκη για αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ, απολαμβάνουν την εύνοια που τους παρέχεται»
- Παρθενόπουλος: «Ο κόσμος βλέπει, η αδικία έχει όρια και αυτά τα όρια έχουν ξεπεραστεί»
- Ο Μάικ Τζέιμς έκανε retweet τον Ολυμπιακό και σχολίασε το ντέρμπι: «Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ...»