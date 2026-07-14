Ο Ολυμπιακός και ο Κόρι Τζόσεφ, θα συνεχίσουν μαζί και τη σεζόν 2026-2027.

Υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό σχετικά με τον μεταγραφικά σχεδιασμό της ομάδας. Μετά την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ένας ακόμη παίκτης, θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους» και τη νέα σεζόν. Ο λόγος για τον Κόρι Τζόσεφ.

Υπήρχε μία παράταση στο deadline ανάμεσα στις δύο πλευρές, μέχρι τις 15 Ιουλίου, για να παρθεί η απόφαση, σχετικά με τη συνεργασία τους. Η υπόθεση του Καναδού γκαρντ, είχε αίσιο τέλος, μιας και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι άνθρωποι της ομάδας, τα βρήκαν σε όλα με τον βετεράνο γκαρντ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε εκφράσει στον Τζόσεφ την εκτίμησή του και πως ήθελε να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Με βάση το ρόστερ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, οι point guard που είναι διαθέσιμοι, είναι οι Τόμας Γουόκαπ (έχει συμβόλαιο), Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Κόρι Τζόσεφ.

Ο Καναδός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ, ανά 15.3 λεπτά στη EuroLeague.

Όσον αφορά την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μίλησαν με τον παίκτη. Μπορεί να μην έχει ακόμα ελληνικό διαβατήριο, αλλά από τη στιγμή που και οι δύο γονείς του είναι Έλληνες, αν τρέξει τη διαδικασία, μπορεί να το πάρει μέσα σε μία εβδομάδα. Δύσκολο πάντως να μείνει στους Μάβερικς, με τον ίδιο να επιθυμεί την παραμονή του στο NBA.