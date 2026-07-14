Ο Αντώνης Καλκαβούρας στο Gazz Floor By Novibet της Τρίτης (14/07), αναφέρθηκε στο μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό.

Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (14/07), ο Αντώνης Καλκαβούρας μίλησε για τις υποθέσεις του Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα είπε: «Η αίσθηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι πως ο Γουόκαπ δύσκολα θα φύγει. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό περιμένουν τον Γουόκαπ στην προετοιμασία. Δεν υπάρχει περίπτωση προσέγγισης στον Γουόκαπ, για αναπροσαρμογή ή επέκτασης, πριν την προετοιμασία. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση ο Γουόκαπ μέχρι τώρα.

Στην περίπτωση του Ντόρσεϊ, έχει γίνει ήδη ένα θετικό ραντεβού και σε πάρα πολύ καλό κλίμα με την priority και τον εκπρόσωπο του Ντόρσεϊ στο Λας Βέγκας. Έχει κλειστεί και ένα ραντεβού με τον εκπρόσωπό του Ντόρσεϊ στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να αρχίσει να γίνεται μια πρώτη κουβέντα. Και αυτό έχει να κάνει και ως επιβράβευση για την τελείως διαφορετική φιλοσοφία που είχε ο Ντόρσεϊ στο συγκεκριμένο θέμα».