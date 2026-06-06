Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών ωστόσο ενδεχόμενη ποινή θα εφαρμοστεί από τη νέα αγωνιστική χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα έχουν κανονικά την συμπαράσταση των φιλάθλων τους στο Game 4.

Μετά τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό της φετινής Stoiximan GBL όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά στα ίσια (1-1) άρχισε να εγκυμονεί και ο κίνδυνος για τιμωρία της έδρας των «πρασίνων» με μία αγωνιστική ύστερα από τα όλα όσα γράφτηκαν και στο φύλλο αγώνα.

Αυτομάτως σήμανε συναγερμός ενόψει του 4ου τελικού της σειράς καθώς αποτελεί το αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των «πρασίνων». Ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο ΣΕΦ την ερχόμενη Δευτέρα (8/5, 21:00) οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν, έτσι και αλλιώς, το ραντεβού τους για την Τετάρτη 10/5 και πάλι στο Telekom Center Athens.

Θα έχει λοιπόν ο Παναθηναϊκός την βοήθεια των φιλάθλων του ή όχι; Θα την έχει βάσει του αθλητικού νόμου και τον οποίο έχει αποφασίσει να τηρεί και η ΔΕΑΒ.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Αρχικά ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ αναμένεται να καλέσει άμεσα για απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, πιθανόν την Κυριακή (7/6) ή την Δευτέρα (8/6) και η απόφαση θα είναι άμεση. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και βάσει του φύλλου αγώνα κινδυνεύει με τιμωρία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με την ποινή να έχει και άμεση εφαρμογή.

Εφόσον υπάρξει τιμωρία της ΚΑΕ με ποινή κεκλεισμένων των θυρών, τότε οι αποφάσεις εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα. Με τη μόνη διαφορά ότι εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, τότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Όπου στην προκειμένη περίπτωση η ποινή θα μεταφερθεί για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Και όσον αφορά τον υπολογισμό των πέντε ημερών, να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Όσον αφορά τώρα την ΔΕΑΒ η οποία παίρνει την υπόθεση αυτεπάγγελτα και αποφασίζει μόνη της. Η ΔΕΑΒ, από τη στιγμή που δεν έχει δικό της νόμο, έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί και να αποφασίζει βάσει του αθλητικού νόμου που έχει την ίδια διάταξη με τον νόμο του ΕΣΑΚΕ. Και υπάρχει και δεδικασμένο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή την εφαρμογή του εν λόγω πενθημέρου σε αγώνα για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς στον Βόλο.

Η πράσινη ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί τότε με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών αλλά επειδή δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο η ποινή είχε μεταφερθεί για το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας, με την -τότε- ανακοίνωση της ΔΕΑΒ να λέει χαρακτηριστικά: «γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική».

Συμπερασματικά, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει κανονικά την βοήθεια των φιλάθλων του στον 4ο τελικό για την Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.