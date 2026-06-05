Γιαννακόπουλος: «Ο Άταμαν αποβάλλεται κάθε δύο εβδομάδες, ο Μπαρτζώκας απολαμβάνει μίας ακατανόητης ασυλίας»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προέβη σε δήλωση μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στον Εργκίν Άταμαν την στιγμή που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έλεγε στον Τούρκο προπονητή ότι πρεπει να καταλογιστεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού, κάτι που όπως φάνηκε και από την έκφραση του κόουτς, συμφωνούσε απόλυτα κι αυτός.

Λίγο αργότερα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προέβη σε δήλωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».