Ολυμπιακός: Η ανάρτηση για το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ
Το φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για την εν λόγω φάση.
Ο Ολυμπιακός από την δική του πλευρά, έδωσε την δική του απάντηση μέσα από τα Social Media.
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Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα σκρινσοτ από την επαφή που έχει το χέρι του Ναν με αυτό του Φουρνιέ, μαζί και με το βίντεο της φάσης σε αργή κίνηση, με το οποίο έδειξαν πως διαφωνούν με τις διαμαρτυρίες από πλευράς Παναθηναϊκού.
«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο… », ανέφερε το caption της ανάρτησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο «X».
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…#OlympiacosBC pic.twitter.com/pXS5AcUpLs— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 3, 2026
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