Ο Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο με τον Γιαννακόπουλο και έγραψε: «Ο influencer σε δράση…»
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στο x, δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να καθυβρίζει τους διαιτητές στο Game 2 των τελικών.
Μετά το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση στο x, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τα βάζει με τους διαιτητές στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.
Μάλιστα στη λεζάντα έγραψε: «Ο influencer σε δράση… Vol. ♾».
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός:
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Ο influencer σε δράση… Vol. ♾️#OlympiacosBC pic.twitter.com/hRZnFCe8Zf— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 6, 2026
@Photo credits: INTIME
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