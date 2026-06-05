Παναθηναϊκός κατά Μπαρτζώκα: «Είπε "μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γ@@@ το σπίτι του"!» - Η απάντηση στον Λεπενιώτη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγη ώρα μετά το τέλος του Game 2 και τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL, με την «πράσινη» ΚΑΕ να κάνει ανακοίνωση λίγη ώρα μετά το φινάλε του αγώνα.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στον διαπληκτισμό του Γιώργο Μπαρτζώκα με τον Σάββα Αρώνη, μετά το τέλος της αναμέτρησης, καθώς και στον Νίκο Λεπενιώτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: "Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του". Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς».