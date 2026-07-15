EuroLeague: Το βίντεο με τις αξέχαστες στιγμές του Βεζένκοβ
Μερικές από τις αξέχαστες στιγμές του Σάσα Βεζένκοβ θυμήθηκε η EuroLeague, ανεβάζοντας βίντεο στα social media, με πρωταγωνιστή τον ίδιο.
Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή, θέλησε να ανεβάσει ορισμένες από τις καλύτερες φάσεις του MVP της χρονιάς, από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και μεταξύ άλλων έγραψε: «Ο MVP είχε πολλές αξέχαστες στιγμές αυτή τη σεζόν, παράλληλα με όλες τις διακρίσεις που κέρδισε».
Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου, ενώ βρέθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, έχοντας μ.ο 19.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα.
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Δείτε το βίντεο:
The MVP had plenty of memorable moments this season, alongside all the accolades he earned 😤 @Olympiacos_BC pic.twitter.com/SrxsKHdTfq— EuroLeague (@EuroLeague) July 15, 2026
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