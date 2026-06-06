Μετά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε το βίντεο (και υποτιτλισμένο) από τα όσα έγιναν έξω από τα αποδυτήρια του Telekom Center Athens.

Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τη δημοσίευση του βίντεο αναφορικά με τα όσα έγιναν έξω από τα αποδυτήρια μεταξύ Γιώργου Μπαρτζώκα και Σάββα Αρώνη, σειρά πήρε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να «ανεβάσει» το εν λόγω βίντεο.

Μάλιστα το βίντεο ήταν και υποτιτλισμένο και στην σχετική ανάρτηση που έκανε η «πράσινη» διοίκηση, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον προπονητή του Παναθηναϊκού: «Αλήθεια, οι Αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν αφήνοντάς τον να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμώρητος;»

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εξήλθε του αγωνιστικού χώρου υβρίζοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού λέγοντας συγκεκριμένα: «Αγράμματα μουνόπ@ν@ γ@μώ το σπίτι σας»!

Στην παραίνεση του team manager της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη, ενός ανθρώπου του οποίου το ήθος αναγνωρίζεται από το σύνολο της αθλητικής κοινότητας εδώ και 35 χρόνια, να μιλάει καλύτερα του απάντησε: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, βγάλε τον σκασμό. Να μη μου μιλάς, βγάλε τον σκασμό»

Ολοκληρώνοντας το ξέσπασμά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε για ακόμη μια φορά επίδειξη του ήθους του λέγοντας στον κ. Αρώνη: «Δεν θα μου κάνεις μαθήματα εσύ, καραγκιόζη. Στ’ @ρχίδι@ μου».

Αλήθεια, οι Αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν αφήνοντάς τον να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμώρητος;»