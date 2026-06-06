ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωσε και ζήτησε την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλου και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζήτησε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αναφορά για διετή απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα στον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.



Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».



