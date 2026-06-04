Ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ

Στην αντεπίθεση περνά ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις του πρώτου τέλικού κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς παρουσίασε βίντεο με 18 περιπτώσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε.

Στην αντεπίθεση περνά ο Παναθηναϊκός μετά το Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό και τα όσα έγιναν σε διαιτητικό επίπεδο, καθώς δημοσίευσε βίντεο με 18 φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε.

Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω των λογαριασμών της στα Social Media αρχίζει την παρουσίασή της με ένα μπάσιμο του Σορτς και στη συνέχεια σε ένα φάουλ που δίνεται στον Αμερικανό γκαρντ στο κέντρο του γηπέδου, στη συνέχεια παρουσιάζει μια φάση με πρωταγωνιστή τον Λεσόρ και φυσικά δεν γινόταν να λείπει το περιβόητο συμβάν με τον Φουρνιέ και τον Ναν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός μεταφέρει το κατά τη γνώμη της κοντράστ των σφυριγμάτων ή μη, ανάλογα με το αν αυτό ευνοεί τον Ολυμπιακό και παράλληλα αδικεί τους «πράσινους».

Δείτε το βίντεο: