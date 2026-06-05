Ο Νίκος Λεπενιώτης λίγο πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου, ρωτούσε που είναι η κάμερα της ΕΡΤ.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης λίγο πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις του στους εκπροσώπους Τύπου, ρωτούσε αν βρίσκεται και η κάμερα της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα ο παράγοντας των «ερυθρολεύκων», θέλησε όσα είχε να πει να τα καταγράψει και η κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, ωστόσο δεν βρισκόταν στο σημείο που ήταν τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια ρώτησε τον λόγο απουσίας της ΕΡΤ και η υπεύθυνη Τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Τζένη Γραβιά, του απάντησε πως δεν έχει απεσταλμένο, προκειμένου να καλύψει όσα θα πει.

Ο Νίκος Λεπενιώτης ρώτησε γιατί και αν κρύβονται και στη συνέχεια προχώρησε στις δηλώσεις του και τις καταγγελίες.