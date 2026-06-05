Ο Νίκος Λεπενιώτης προχώρησε σε καταγγελία μέσα από την κάμερα της ΕΡΤ σε δηλώσεις που έγιναν στο ημίχρονο, αλλά «έπαιξαν» στην τηλεόραση μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μία ντροπιαστική ημέρα για τον αθλητισμό και για το μπάσκετ. Σήμερα είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κ. Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάσει στο ένα μέτρο απόστασης από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει. Να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διεκόπη αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα το 2026 στο ελληνικό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη αυτό που συνέβη και είναι ντροπή γενικά για αυτές τις 2 αυτές μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη είναι και αυτό ντροπή γιατί εάν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ»