Ο Νϊκος Λεπενιώτης, ο GM της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προχώρησε σε νέες δηλώσεις, αυτή τη φορά προς τους εκπροσώπους του Τύπου, χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς για την ΕΡΤ και αναλύοντας τον λόγο της καταγγελίας των Ερυθρολεύκων.

Ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε νέες του δηλώσεις, μίλησε για την κίνηση της ΕΡΤ να παίξει τις δηλώσεις με την καταγγελία στο ημίχρονο μετά το τέλος του αγώνα.

Χαρακτήρισε «κατάσταση Χούντας» την κίνηση της ΕΡΤ, ενώ ανέλυσε παράλληλα και τους λόγους για τους οποίους η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην καταγγελία κατά του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος πέρασε εντός των 4 γραμμών για να διαμαρτυρηθεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκος Λεπενιώτης:

«Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα, διότι φοβόμαστε πως γινόμαστε μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου. Δυστυχώς ο κόσμος δεν είδε από την ΕΡΤ την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνήγι στους διαιτητές του αγώνα μέχρι το κέντρο, την επίθεση που έκανε. Φραστική και σωματική. Δυστυχώς δεν την είδε από την κάμερα της ΕΡΤ. Την είδε από άλλα σάιτ. Θέλουμε να καταγγείλουμε την είσοδο αυτή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα.

Πρέπει να καταγγείλουμε την ΕΡΤ από την οποία είμαστε απογοητευμένοι. Ζήτησα στο ημίχρονο να κάνω ζωντανά δηλώσεις, περίμενα αρκετή ώρα, είπαν πως είμαστε live και τελικά οι δηλώσεις έπαιξαν πριν από λίγο. Είναι τραγική αυτή η στάση της ΕΡΤ και ελπίζω να μην έχει σχέση με το γεγονός πως ο κ. Χατζηγεωργίου εδώ και λίγες ημέρες είναι εργαζόμενος σε σάιτ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο σχολιαστής της δημόσιας τηλεόρασης στα ντέρμπι, εδώ και λίγες ημέρες είναι συνεργάτης ιδιοκτήτη μιας εκ των δύο ομάδων.

Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από την ΕΡΤ. Στη συνέχεια θα ήθελα να ενημερώσω πως βάσει του κανονισμού της ΔΕΑΒ, η είσοδος του οποιουδήποτε αθλητικού παράγοντα ή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με μια εως τρεις αγωνιστικές. Οπότε, περιμένοντας τον παρατηρητή της ΔΕΑΒ να μας ενημερώσει, είμαστε σίγουροι πως η Πολιτεία, το Υπουργείο Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης και η ΔΕΑΒ να κάνουν αυτό που πρέπει, ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.

Έχουμε ενημερώσει τους αθλητικούς εισαγγελείς που κάθοντας από πίσω μας. Έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπούμαστε που είμαστε αυτή τη θέση, δύο εβδομάδες μετά το Φάιναλ Φορ όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ, πανηγύρισαν και σεβάστηκαν το γήπεδο του αντιπάλου μας, να ερχόμαστε εδώ και να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να παρθούν τα μέτρα που θα σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές και να αφήσουν τους αθλητές να χαρούν το μπάσκετ.