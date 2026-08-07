Η εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε το ρόστερ που θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026 (4-13 Σεπτεμβρίου) και πρόκειται για μία πραγματική Dream Team. Ένα σύνολο που συνδυάζει τη λάμψη και την εμπειρία των κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου μπάσκετ με μία νέα γενιά παικτριών που ήδη γράφουν τη δική τους ιστορία.

Στην αποστολή ξεχωρίζει το παγκόσμιο φαινόμενο της εποχής, η Κέιτλιν Κλαρκ, η οποία θα έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ σε μεγάλη διοργάνωση. Μαζί της βρίσκονται μερικές από τις πιο επιδραστικές παίκτριες του γυναικείου μπάσκετ, δημιουργώντας ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο, προσωπικότητα και τίτλους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διεκδικήσουν στο Βερολίνο το πέμπτο συνεχόμενο και 12ο συνολικά χρυσό μετάλλιο στην ιστορία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας ως στόχο να συνεχίσουν την απόλυτη κυριαρχία τους στη διοργάνωση.

Το ρόστερ περιλαμβάνει 12 αθλήτριες με τεράστια εμπειρία από τις διοργανώσεις της USA Basketball, οι οποίες συνολικά μετρούν 14 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και εννέα χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα. Παράλληλα, επτά παίκτριες θα πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση, δείχνοντας τη μετάβαση σε μία νέα εποχή.

Στην κορυφή της προσπάθειας βρίσκεται η θρυλική Σου Μπερντ, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της διευθύνουσας συμβούλου της ομάδας, ενώ στον πάγκο θα βρίσκεται η προπονήτρια του Ντιουκ, Κάρα Λόσον.

«Πρόκειται για μία απίστευτα ταλαντούχα ομάδα που κέρδισε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Βερολίνο. Το να φοράς τη φανέλα των ΗΠΑ είναι προνόμιο και ξέρω ότι αυτές οι 12 παίκτριες θα αγκαλιάσουν αυτή την ευθύνη καθώς κυνηγάμε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Ανυπομονώ να δω τι θα καταφέρει αυτή η ομάδα μαζί», δήλωσε η Σου Μπερντ.

Από την ομάδα που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 επιστρέφουν οι Κέιλια Κούπερ, Τσέλσι Γκρέι, Κέλσι Πλαμ, Μπριάνα Στιούαρτ και Άτζα Γουίλσον, με στόχο να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Αντίθετα, οι Άλιγια Μπόστον, Πέιτζ Μπέκερς, Κέιτλιν Κλαρκ, Ναφίσα Κόλιερ, Ράιαν Χάουαρντ, Άνχελ Ρις και Τζάκι Γιανγκ θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA.

Για τις Μπόστον, Μπέκερς, Κλαρκ και Ρις, μάλιστα, θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ σε μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση, είτε πρόκειται για Παγκόσμιο Κύπελλο είτε για Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της ομάδας. Οι 12 παίκτριες έχουν συνολικά 58 συμμετοχές σε WNBA All-Star Game, 16 τίτλους WNBA και επτά βραβεία Rookie of the Year, ενώ η Μπριάνα Στιούαρτ και η Άτζα Γουίλσον έχουν κατακτήσει συνολικά έξι βραβεία MVP του WNBA.

Η Στιούαρτ, μάλιστα, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει μόλις η τρίτη Αμερικανίδα που θα αγωνιστεί σε τουλάχιστον τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, μετά τις θρυλικές Σου Μπερντ (5 συμμετοχές) και Νταϊάνα Ταουράζι (4 συμμετοχές).

Αρκετές από τις νέες σταρ της ομάδας έχουν ήδη φορέσει το χρυσό με τη φανέλα της USA Basketball στις μικρές ηλικίες. Οι Μπόστον, Μπέκερς, Κλαρκ, Κόλιερ, Χάουαρντ, Πλαμ, Στιούαρτ και Γουίλσον έχουν κατακτήσει τίτλους σε διοργανώσεις junior της FIBA, πριν φτάσουν στην κορυφή του γυναικείου μπάσκετ.

Το ρόστερ της Dream Team των ΗΠΑ:

4 Paige Bueckers - Dallas Wings

5 Kelsey Plum - Phoenix Mercury

6 Rhyne Howard - Atlanta Dream

7 Kahleah Copper - Phoenix Mercury

8 Chelsea Gray - Las Vegas Aces

9 A’ja Wilson - Las Vegas Aces

10 Breanna Stewart - New York Liberty

11 Napheesa Collier - Minnesota Lynx

12 Caitlin Clark - Indiana Fever

13 Jackie Young - Las Vegas Aces

14 Aliyah Boston - Indiana Fever

15 Angel Reese - Atlanta Dream

