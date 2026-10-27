Ο Βαγγέλης Λιόλιος υπερασπίστηκε τον εαυτό σχετικά με τις 49 κατηγορίες που του προσάπτονται για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Όλα όσα είπε.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό αναφορικά με τις 49 κατηγορίες που του προσάπτονται για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες. Ο 59χρονος αρνείται το κατηγορητήριο και τονίζει πως «επιθυμούν την εξόντωσή του και πως δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή».

Ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος της ΕΟΚ, υπογραμμίζει πως υπήρξε θύμα εκβιασμού με στόχο την αμαύρωση του προσωπικού και επαγγελματικού του πρεστίζ. Ακόμη, χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο «αόριστο και αναπόδεικτο».

Στο υπόμνημά του, ο Βαγγέλης Λιόλιος παρουσιάζει τη δική του οπτική αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο, ενώ βάλλει κατά της αξιοπιστίας των μαρτύρων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

«Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική πολλώ δε μάλλον αυτουργική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκδοχή του Λιόλιου για τη συνάντηση με τον Δήμο Στασινόπουλο

Ιδιαίτερη θέση στο απολογητικό υπόμνημα καταλαμβάνει η συνάντηση που, σύμφωνα με τον Βαγγέλη Λιόλιο, πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2026 στα γραφεία της ΕΟΚ, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμου Στασινόπουλου. Όπως περιγράφει ο τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Στασινόπουλος επισκέφθηκε το γραφείο του προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούσαν την ομάδα του Αμαρουσίου και τη διαιτησία. Κατά την εκδοχή του Λιόλιου, ο ιδιοκτήτης της ομάδας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτητική αντιμετώπιση που είχε το Μαρούσι, αναφερόμενος παράλληλα στα χρήματα που είχε επενδύσει.

«Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;», φέρεται να είπε, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο υπόμνημα.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ο Στασινόπουλος αναφέρθηκε σε προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, κατά την περίοδο που ο τελευταίος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών.

Όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος τον ρώτησε με ποιον τρόπο είχε αποκτήσει πρόσβαση στις συγκεκριμένες συνομιλίες, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν: «Ο Ηλίας».

«Ο Στασινόπουλος λοιπόν, ως κοινός εκβιαστής, είναι που επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος», αναφέρει στο υπόμνημά του.

Η καταγγελία του Μαγκλογιάννη και τα μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο

Στην υπερασπιστική του επιχειρηματολογία, ο Βαγγέλης Λιόλιος επικαλείται και καταγγελία διαιτητή σχετικά με μηνύματα που φέρεται να έλαβε μετά την αναμέτρηση Περιστέρι – Μαρούσι, η οποία διεξήχθη στις 6 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο υπόμνημα, ο διαιτητής είχε αναφέρει ότι την επόμενη ημέρα του αγώνα έλαβε δύο μηνύματα από τηλεφωνικό αριθμό που, όπως υποστήριζε, ανήκε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο Λιόλιος κάνει επίκληση της συγκεκριμένης καταγγελίας, καθώς και των ενεργειών που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησαν από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΚ, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που περιγράφει στο απολογητικό του υπόμνημα.

Τι υποστηρίζει για τον διαιτητή Καλογερόπουλο

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στέκεται ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ αφορά τον διαιτητή Καλογερόπουλο, ο οποίος αποτελεί κεντρικό μάρτυρα της υπόθεσης.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι δεν έχει προσωπική γνωριμία μαζί του, ούτε έχει συναντηθεί ή επικοινωνήσει ποτέ μαζί του.

«Οφείλω δια μιας να ξεκαθαρίσω ότι τον εν λόγω κύριο δεν τον γνωρίζω. Ούτε καν εξ όψεως και σίγουρα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του και δεν είχα ποτέ καμιά επαφή μαζί του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αμφισβητεί την αναφορά του διαιτητή, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε: «Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω είμαι σίγουρος ότι είχε σχέση ο κ. Λιόλιος λόγω της σχέσης του με τον κ. Μαυραγάνη».

Κατά τον τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν συνοδεύεται από αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει δική του παρέμβαση στη διαιτησία.

Ο ίδιος θέτει, επίσης, ζητήματα σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια της κατάθεσης, επικαλούμενος διαφορές μεταξύ των φωτογραφιών των συνομιλιών και του κειμένου που κατατέθηκε στις αρχές.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι ορισμένα μηνύματα δεν περιλαμβάνονται στο υλικό, ενώ σε άλλα σημεία το περιεχόμενο εμφανίζεται διαφοροποιημένο. Ως παράδειγμα αναφέρει την αναγραφή ονόματος, επισημαίνοντας ότι σε στιγμιότυπο συνομιλίας εμφανίζεται το όνομα «Κάπρης», ενώ στο υπόμνημα αναγράφεται «Κρήτη».

Με βάση τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ο Λιόλιος εκφράζει αμφιβολίες για τον τρόπο συλλογής και παρουσίασης του υλικού. Επιπλέον, θέτει το ερώτημα γιατί δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή, ώστε να εξεταστεί το σύνολο των συνομιλιών.

«Πουθενά αυτές τις συνομιλίες δεν αναφέρεται το όνομα μου, πουθενά δεν αναφέρεται οποιαδήποτε δική μου ενέργεια, πουθενά δεν υπάρχω εγώ», σημειώνει στο απολογητικό του υπόμνημα.

Τα μηνύματα με τον Ηλία Παπαθεοδώρου

Σημαντικό μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Βαγγέλη Λιόλιου αφορά και την επικοινωνία του με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. Όπως αναφέρει, οι δύο άνδρες διατηρούσαν στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση κατά το διάστημα που ο τελευταίος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών.

Στο υπόμνημα παρατίθενται μηνύματα που, σύμφωνα με τον Λιόλιο, αντάλλαξαν το 2025, όταν ο Παπαθεοδώρου εξέταζε πρόταση συνεργασίας με την ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Σε μήνυμα που φέρεται να εστάλη στις 28 Μαΐου 2025, ο Λιόλιος αναφερόταν στην οικογένεια του προπονητή και στην προοπτική μετακίνησής του στην Αθήνα, γράφοντας:

«Η περιουσία μας είναι τα παιδιά μας. Και μόνο αυτά. Δεν στο λέω τυχαία αυτό. Το γεγονός πως θα είσαι Αθήνα και θα αγκαλιάζεις κάθε μέρα τη κόρη σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πάνω και πέρα από λεφτά και μπάτζετ…Και για την οικογένειά σου πήρες τη σωστή απόφαση!!!».

Σε δεύτερο μήνυμα, με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2025, φέρεται να του έγραψε «Άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Αν ισχύει η πρόταση, άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Φύγε τώρα. Θα με θυμηθείς».

Ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ επικαλείται τις συγκεκριμένες συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία τους αφορούσε προσωπικά και επαγγελματικά θέματα. Όπως εξηγεί, η δική του προτροπή προς τον Παπαθεοδώρου να εξετάσει τη μετακίνησή του στην Αθήνα σχετιζόταν με την επιθυμία του προπονητή να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Στο υπόμνημα γίνεται ακόμη αναφορά σε ερωτήσεις που, σύμφωνα με τον Λιόλιο, τέθηκαν στον Παπαθεοδώρου σχετικά με ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία.

Όπως υποστηρίζει, ο προπονητής φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό παρέμβασης είτε από τον ίδιο είτε από τον συγκατηγορούμενό του, Γιώργο Μαυραγάνη, προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Αναφορικά, τέλος, με μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνονται ονόματα διαιτητών, ο Λιόλιος υποστηρίζει ότι αυτό ανταλλάχθηκε αφού είχαν ήδη ανακοινωθεί οι ορισμοί και όχι πριν από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αντικρούσει τον ισχυρισμό περί προηγούμενης συνεννόησης.

Οι ενστάσεις για τις μαρτυρικές καταθέσεις και τους αγώνες

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αμφισβητεί, επίσης, όσα έχει καταθέσει μάρτυρας που είναι πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, αναφερόμενος σε συγκεκριμένους αγώνες και περιστατικά του ελληνικού μπάσκετ.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Προμηθέα Πατρών και την ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ επικαλείται διαφορετικές περιγραφές του συγκεκριμένου αγώνα από μάρτυρες, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις ως προς την αξιολόγηση της διαιτησίας και την αντιμετώπιση του Προμηθέα.

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει αναφορά που αποδίδει σε διαιτητή, σύμφωνα με την οποία «ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έχασε το κύπελλο, έγιναν κάποια ανθρώπινα λάθη από τους διαιτητές».

Ο Λιόλιος αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με την κατάθεση του πρώην παράγοντα, θέτοντας ερωτήματα για τη συνέπεια των περιγραφών σχετικά με όσα συνέβησαν στον τελικό.

Παράλληλα, αναφέρεται σε αναμετρήσεις του Προμηθέα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, στις οποίες η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με διαφορές 38 και 12 πόντων αντίστοιχα.

Επικαλούμενος τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, υποστηρίζει ότι στο κατηγορητήριο δεν περιγράφονται με σαφήνεια συγκεκριμένες διαιτητικές ενέργειες που να αποδεικνύουν αλλοίωση των αποτελεσμάτων των αγώνων.

Στο ίδιο μέρος του υπομνήματος, ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρεται και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υποστηρίζοντας ότι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που διεξαγόταν σε βάρος του διέρρευσαν σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, επικαλείται τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ζητήματα που σχετίζονταν με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, καθώς και την απόφαση 51/2025 του ΑΣΕΑΔ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μέλη της ΕΕΑ είχαν οπαδικές προτιμήσεις υπέρ του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρεται και σε ενέργειες που, όπως σημειώνει, είχε αναλάβει σε βάρος του προέδρου της Επιτροπής.

Το νομικό σκέλος και οι 49 αγώνες

Στο νομικό μέρος της απολογίας του, ο Βαγγέλης Λιόλιος εστιάζει στην έλλειψη σαφήνειας που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο. Υποστηρίζει ότι δεν περιγράφονται με επαρκώς συγκεκριμένο τρόπο οι πράξεις που φέρεται να τέλεσε με σκοπό την αλλοίωση αγώνων.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα σχετικά με την απάντηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη σύνδεση των 49 αγώνων με στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει, μέχρι τη στιγμή που κατέθεσε το υπόμνημά του δεν είχε λάβει την απάντηση που είχε ζητήσει. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι δεν είχε αποσαφηνιστεί επαρκώς η βάση πάνω στην οποία αποδίδεται κακουργηματικός χαρακτήρας στις πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Επιπλέον, ζητά να εξαιρεθούν τέσσερις αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων, με το επιχείρημα ότι τα σχολεία δεν αποτελούν αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με την έννοια που αποδίδει στον νόμο 2725/1999.

«Σήμερα, κατηγορούμαι και κρατούμαι ενώ ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων που μου αποδίδονται δεν έχει αποσαφηνιστεί», αναφέρει, επαναλαμβάνοντας ότι θεωρεί το κατηγορητήριο «αόριστο, αναπόδεικτο».

Η επιχειρηματική διαδρομή και η φορολογική του εικόνα

Στο τελευταίο μέρος του υπομνήματος, ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρεται στην επιχειρηματική του πορεία, στην οικογενειακή του ζωή και στη φορολογική του δραστηριότητα.

Μεταξύ άλλων, επικαλείται την ίδρυση της Coffee Island, την επαγγελματική του διαδρομή, την οικογένειά του και το λευκό ποινικό του μητρώο, επιχειρώντας να παρουσιάσει στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας.

Ειδική αναφορά κάνει στα φορολογικά δεδομένα της περιόδου 2015-2025, υποστηρίζοντας ότι κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία κατέβαλε συνολικά φόρους και επιβαρύνσεις ύψους 75.425.531.14 ευρώ.

Παράλληλα, επικαλείται φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δεν ανέδειξαν παραβάσεις.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν μέρος της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσει στο απολογητικό του υπόμνημα, στο πλαίσιο της συνολικής αμφισβήτησης των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για την υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ.