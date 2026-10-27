Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, την αναμέτρηση του Αστέρα Aktor με την Κηφισιά Tutu Deals και το Παναθηναϊκός - Αρμάνι.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by ELABET, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στις 13:30 για όλα τα νέα από τη Super League. Στις 18:30, μην χάσετε το Gazzetta Magazino με όλο το ρεπορτάζ για τα όσα γίνονται στον χώρο του μπάσκετ και live συνδέσεις.

Στις 17:30, ο Αστέρας Aktor υποδέχεται την Κηφισιά Tutu Deals στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Sportfm TV1.

Στο μπάσκετ, ξεκινά σήμερα η 8η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο T-Center στις 21:15. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το Nova Sports prime. Λίγο νωρίτερα, στις 18:00 ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπαχτσεσεχίρ στο EuroCup (Nova Sports 4).

Αμέσως μετά, όλο το ρεπορτάζ από το ματς και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας