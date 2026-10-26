Γιαννακόπουλος: «Μου επιδόθηκαν σήμερα δύο καταγγελίες από τον Ολυμπιακό για δυσφήμιση, όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν δεν δυσφήμισαν τους τίτλους σας;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε πως δέχτηκε δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για δυσφήμιση του μπάσκετ.

Εν μέσω των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε πως έχει δεχτεί δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα οι καταγγελίες έχουν να κάνουν για δυσφήμιση του μπάσκετ από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λόγω ανάρτησης που είχε κάνει στα social media.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Καθαρά ενημερωτικά με όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες, προφυλακίσεις, στημένα, χειραγώγηση αγώνων, τα πάντα όλα. Μου επιδόθηκαν σήμερα δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τους ιδιοκτήτες της επειδή είχα ανεβάσει ένα story χθες, προχθές, πότε ήταν, με το σύνθημα της Τσαρούχα που τραγουδούσε η Θύρα 13 και μέσα στο πλάνο λέει κάτι για τον Πειραιά και τον Μπαρτζώκα. Λες και με απασχολεί ο Μπαρτζώκας.

Για αυτό το ανέβασα. Προφανώς το ανέβασα για την Τσαρούχα και το σύνθημα, γ@μ@ τα συνθήματα είναι το κομμάτι που αφορά την Τσαρούχα. Και μου κάνανε για δυσφήμιση του μπάσκετ, γιατί στο τέλος του συνθήματος αναφέρεται ο Μπαρτζώκας.

Υπάρχουν λόγια; Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν τόσες φορές στα δικαστήρια δεν δυσφήμησαν το μπάσκετ; Δεν δυσφήμησαν τα τρόπαια και τους τίτλους που πήρατε μέσα στο γήπεδο; Ανεπίδεκτοι μαθήσεως».

