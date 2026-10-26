Δείτε τι σημαίνει ο κατ'οίκον περιορισμός που επιβλήθηκε στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη μετά από την κοινή απόφαση του Εισαγγελέα και του Ανακριτή.

Βασιλική Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης είναι οι μοναδικοί από τους συνολικά έξι συλληφθέντες οι οποίοι δεν θα προφυλακιστούν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα κατόπιν κοινής γνώμης του Ανακριτή και του Εισαγγελέα, επιβλήθηκε στους δύο κατηγορούμενους κατ'οίκον περιορισμός και απαγόρευσης ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Ο κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι υποχρεούνται να παραμένουν στην κατοικία τους, σύμφωνα με τους όρους που τους έχουν επιβληθεί. Η ηλεκτρονική συσκευή, η οποία τοποθετείται στον αστράγαλο, επιτρέπει την ηλεκτρονική επιτήρησή τους.

Σε περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών όρων, ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω νομικές συνέπειες.