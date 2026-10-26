Δικηγόρος Πηλοΐδη: «Ελλιπή στοιχεία, πρόχειρη δουλειά της Αθλητικής Εισαγγελίας»

Ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη Νίκος Γαλάνης μετά την απόφαση για κατ' οίκον περιορισμό του εντολέα του από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα πήρε θέση χαρακτηρίζοντας την βίαιη, ενώ εξήγησε πως προχώρησε σε μήνυση κατά του μάρτυρα.

Έπειτα από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για κατ' οίκον περιορισμό του Τάσου Πηλοΐδη ο δικηγόρος του Νίκος Γαλάνης, μίλησε για βίαιη απόφαση και για μήνυση κατά του μάρτυρα.

«Σήμερα τελείωσε μία μεγάλη ταλαιπωρία, ανακριτική φάση θα την έλεγα. Ήταν οι τρεις τελευταίοι της παρέας των έξι που είχαν κρατηθεί με εντάλματα του κυρίου Ανακριτή και του κυρίου Εισαγγελέα. Εκρίθησαν οι δύο τελευταίοι, η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Πηλοΐδης, ο εντολέας μου, ελεύθεροι με κατ’ οίκον περιορισμό και απαγόρευση ενασχόλησης με οτιδήποτε έχει σχέση με το άθλημα το συγκεκριμένο της καλαθοσφαίρισης» ήταν το πρώτο σχόλιο του.

Και συνέχισε: «Εάν θέλετε να σχολιάσω το τι και πώς θα μου επιτρέψετε, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αποφύγω σ' αυτή τη φάση. Εγώ προσωπικά θεωρώ, δεν είναι σωστή η απόφαση, διότι τα στοιχεία της δικογραφίας τα οποία έκριναν ο κ. Εισαγγελέας με τον κ. Ανακριτή νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που σας είχα πει και σε μια προγενέστερη δήλωση που είχα κάνει, ότι είναι ελλιπή. Τα χαρακτηρίζω ελλιπή για να μην τα χαρακτηρίσω με χειρότερο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πρόχειρη δουλειά η οποία έχει γίνει από την πλευρά της αθλητικής εισαγγελίας. Κάτι το οποίο απεδείχθη στην πορεία, αφού δεν εισφέρθηκαν περισσότερα στοιχεία πέρα από αυτά που είχε συλλέξει ο αθλητικός εισαγγελέας. Για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι ήταν μια βεβιασμένη, πρόχειρη δουλειά. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς της αθλητικής εισαγγελίας και γενικά από την εισαγγελία, να γίνονται πολύ πιο σωστές δικογραφίες και πολύ πιο ώριμες δικογραφίες όταν έρχεται η ώρα να εισαχθούν σε επίπεδο ανακριτικό, όπως θα έπρεπε να είναι αυτή, δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο βιάστηκε τόσο πολύ η δικογραφία αυτή. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Το αποτέλεσμα της ιστορίας ήταν αυτό το οποίο ξέρετε εσείς, τέσσερις άνθρωποι κρατούνται προσωρινά.

Εγώ δεν θα πω αν είναι δικαίως ή αδίκως, γιατί αυτό δεν αφορά εμένα. Εμένα με αφορά ο εντολέας μου, ο οποίος δήλωσε και δηλώνει την αθωότητά του με τον μεγαλύτερο και τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Και θεωρώ ότι αυτή η βίαιη, αν θέλετε, απόφαση την οποία έλαβε ο κύριος Ανακριτής με τον κύριο Εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων, για τον κατ’ οίκον περιορισμό, ότι είναι κάτι το οποίο είναι επαχθές ιδιαίτερα για τον άνθρωπο αυτόν και για το τίποτα το οποίο δεν έχει κάνει».

Για τη μήνυση που υπέβαλλε κατά του μάρτυρα, υποστήριξε: «Από το σύνολο αυτής της δικογραφίας, ένας είναι ο μάρτυρας ο οποίος αναφέρεται στο πρόσωπο του εντολέα μου, ο οποίος και σήμερα το πρωί, κατόπιν πολύ σοβαρών σκέψεων, αποφασίστηκε να μηνυθεί για το αδίκημα της ψευδούς καταθέσεως, το οποίο διέπραξε, κατά την άποψή μας, και πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί και στο δικαστήριο.

Αλλά επειδή η υπόθεση τώρα ξεκινάει και θα έχει μέλλον και για εσάς και για τους ακροατές και για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο υπογραμμίστηκε σήμερα και πριν, ότι ο κύριος, αυτός που κατηγορεί τον κύριο Πηλοΐδη, είχε τιμητική θέση σε ένα από τα μεγάλα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπου έδωσε συνέντευξη και επανέλαβε αυτά τα οποία είχε δηλώσει στην κατάθεση για την οποία μηνύθηκε και τα επανέλαβε δημόσια, πράγμα το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι άλλο ποινικό αδίκημα από αυτό για το οποίο ήδη έχει μηνυθεί και δυστυχώς θα ακολουθήσει σε βάρος του και περαιτέρω ποινική διαδικασία».

Και κατέληξε: «Το τραγικό της υπόθεσης, όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι ότι δίνεται βήμα από εσάς, τους δημοσιογράφους, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ομολογήσει τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Και το γεγονός ότι βρίσκεται υπό το καθεστώς μιας προσωρινής ασυλίας προσέξτε τι λέω, είναι προσωρινή η ασυλία την οποία έχει αυτή τη στιγμή από την αθλητική εισαγγελία η διάταξη την οποία έχει εκδώσει ο αθλητικός εισαγγελέας και απέχει από την ποινική δίωξη του ομολογήσαντα ότι έχει διαπράξει ποινικά αδικήματα, κυρίου, εντός πολλών εισαγωγικών, μάρτυρα, το να του δίνετε βήμα είναι κάτι το οποίο, σας επαναλαμβάνω, είναι εντελώς προσωρινό. Θα κριθεί η διάταξη του κυρίου εισαγγελέα κατόπιν προσφυγής μας, την οποία θα κάνουμε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να επικυρώσει αυτή την ασυλία την οποία του έδωσε προσωρινά ο κύριος εισαγγελέας ή αν θα τον κρίνει ότι θα πρέπει να βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους στο εδώλιο, όταν θα έρθει η ώρα να δικαστεί η υπόθεση.

Εφόσον βρεθεί σε αυτή την οδυνηρή θέση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, που με τα όσα ανακριβή αναλυθεί χαρακτηρίστηκαν μέσα στον εισαγγελέα ότι είναι μυθοπλασίες αυτά τα οποία είπε ο συγκεκριμένος μάρτυρας, να δούμε λοιπόν τότε, όταν θα βρεθεί σε αυτή τη θέση μαζί με τους υπόλοιπους, αν θα τα επαναλάβει ότι πράγματι τα έχει κάνει και τα έχει κάνει μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους ή αν τα πράγματα δεν είναι έτσι και θα αλλάξει μία ρότα και μία γραμμή πλέον υπεράσπισης, και όχι αυτή τη στιγμή να του δίνουμε το δικαίωμα και το βήμα να βγαίνει και να μιλάει σε μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα, όπως ήταν εν προκειμένω το σημερινό στο οποίο βγήκε, και να βγαίνει ο κύριος αυτός και να κάνει τον τιμητή. Ποιος; Αυτός ο οποίος ομολογεί ότι διαπράττει αυτά τα αδικήματα και βγαίνει αυτός ως τιμητής των υπολοίπων. Λυπάμαι».