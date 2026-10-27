Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τη «μάχη» του Τριφυλλιού και τα ματς της ημέρας
Η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον και άλλη μια «διαβολοβδομάδα»! Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15, Live στο Gazzetta), με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλει να πετύχει την έβδομη νίκη της στη διοργάνωση. Το ματς θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά στο Novasports Prime.
Την αυλαία της 8ης αγωνιστικής θα ανοίξει ο αγώνας Ντουμπάι BC - Παρί (18:00, Novasports 5), με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της. Στις 21:00, η Μπάγερν υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (Novasports 4) και την ίδια ώρα στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 5).
Στις 21:30, επί ισπανικού εδάφους η Βαλένθια θα κοντραριστεί με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Novasports Start), ενώ ο «χορός» των παιχνιδιών για τη σημερινή ημέρα θα κλείσει με τον «ισπανικό εμφύλιο» ανάμεσα στην Μπασκόνια και τη Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 2).
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