Μετά και τις σημερινές ενημερώσεις για τις ποινές στους κατηγορούμενους, γνωστές έγιναν όλες οι αποφάσεις που αφορούν και τους έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Τα τελευταία 24ώρα οι εξελίξεις γύρω από το «basketgate» είναι καταιγιστικές, ενώ μετά και τις σημερινές (26/10) αποφάσεις για τη Βασιλική Τσααρούχα, τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, γνωστές έγιναν οι ποινές και για τους έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Πέτρος Παπαπέτρου

Πρώτος που προφυλακίστηκε έπειτα από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου κλήθηκε να εξηγήσει πώς βρέθηκε στην κατοικία του το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δικαιολογείται μέσω της εργασίας του ως Δασάρχης και από την πολυετή ενασχόλησή του με τη διαιτησία, ενώ έκανε λόγο για αναλήψεις που έκανε κατά καιρούς μεγάλων ποσών.

Οι εξηγήσεις του δεν κρίθηκαν επαρκείς και πειστικές, ούτε τα στοιχεία έπεισαν και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Βαγγέλης Λιόλιος - Γιώργος Μαυραγάνης

Αναμφισβήτητα... σεισμό προκάλεσε στο ελληνικό μπάσκετ και η προφυλάκιση του πρώην Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μαυραγάνη.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν ενώπιον των δικαστικών αρχών δεν στάθηκαν αρκετές για να αποφύγουν την προφυλάκιση, η οποία αποφασίστηκε μετά από διαδικασία που διήρκεσε συνολικά 12 ώρες.

Βασιλική Τσαρούχα - Ηλίας Κορομηλάς - Τάσος Πηλοΐδης

Στην τελευταία μέρα των απολογιών, έπειτα από κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευσης ενασχόλησης με το μπάσκετ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, πρώην διαιτητής, Τάσος Πηλοϊδης μήνυσε τον Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες στο «Basketgate».

Συνολικά οι τέσσερις από τους έξι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι δύο θα είναι σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».