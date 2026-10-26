Τα Μέγαρα επικράτησαν του Πανερυθραϊκούμε 105-81 για την 5η αγωνιστική της Elite League.

Τα Μέγαρα ολοκλήρωσαν το δεκαήμερο ασταμάτητης δράσης στην Elite League με νίκη με 105-81 έναντι του Πανερυθραϊκού, στο κλείσιμο της αυλαίας της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μετρώντας πλέον τρεις νίκες σε πέντε αγώνες και αφήνοντας την ομάδα των Βορείων προαστίων κατά μία νίκη πίσω τους, σε ένα απίθανο ματς του Ριντ Νότατζ με 38 πόντους (7/12 δ., 8/15 τρ.), πέντε ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Οι δύο ομάδες παρέδωσαν σπουδαίο θέαμα στο πρώτο δεκάλεπτο, με τα Μέγαρα ΟΝΕΧ να έχουν τον Νότατζ σε εκπληκτική κατάσταση και να σημειώνει 21 πόντους σε εκείνο το διάστημα, με αποτέλεσμα η ομάδα του να προηγηθεί με την ελάχιστη διαφορά (33-32). Ο ρυθμός έπεσε ελαφρώς στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι βρήκαν κι άλλες λύσεις απέναντι σε έναν Πανερυθραϊκό, που έμενε σε κοντινή απόσταση χάρη στους Τσούκα και Δημητρακόπουλο, με το ημίχρονο να λήγει στο 52-50.

Οι Χίλερ και Καμάρας μπήκαν ορεξάτοι στην τρίτη περίοδο και οι παίκτες του Δημήτρη Χουχουλή πήραν προβάδισμα πέντε πόντων στην τρίτη περίοδο (56-61 στο 24′), ωστόσο η βελτιωμένη άμυνα της ομάδας της Δυτικής Αττικής και ο πλουραλισμός, που εμφάνιζε πια στις λύσεις της, την έφεραν και πάλι σε θέση οδηγού (75-70). Συνεχίζοντας στην ίδια λογική και με τον Νότατζ να ολοκληρώνει το «σόου» του, τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC πήραν την νίκη με 105-81.

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός 105-81

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Μπον-Κουτίβης (Γερός)

Δεκάλεπτα: 33-32, 52-50, 75-70, 105-81

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 2, Γκάτζιας 7 (1), Νότατζ 38 (8), Χαϊδεμένος, Επαμεινώνδας 11 (3), Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης 13, Κολοφώτης, Κομνιανίδης 13 (2), Ροζάκης 14, Τσάμης, Κατσαμούρης

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Δημητρακόπουλος 8 (1), Καμάρας 21 (3), Γραμματικός 3, Ερμείδης 2, Χίλερ 15 (1), Τσάνης, Τσάμης, Τσούκας 16 (3), Ετζιάκα, Ιωαννίδης 11 (2)

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η 5η αγωνιστική της Elite League (23-26/10):

Παρασκευή 23/10 (17:00):

Kronos BC Plasis-Ψυχικό 79-84

Σάββατο 24/10 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57

Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69

Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας 87-60

Κυριακή 25/10 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Γλαύκος Έσπερος 72-62

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας 86-94

Δευτέρα 26/10 (20:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός 105-81

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ

Σάββατο 31/10 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis

Ψυχικό – Κόροιβος

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας

Δευτέρα (2/11, 20:00):