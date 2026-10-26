Ποιος ο λόγος που αποφασίστηκε να επιβληθεί κατ' οίκον περιορισμός στη Βάσω Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά. Αντίθετα, στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Οι δύο διαιτητές είναι οι μοναδικοί από τους έξι συλληφθέντες της υπόθεσης που απέφυγαν την προσωρινή κράτηση. Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν επίσης οι Πέτρος Παπαπέτρου, Βαγγέλης Λιόλιος, Γιώργος Μαυργάνης και Ηλίας Κορομηλάς.

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους, ο λόγος που αποφασίστηκε κατ' οίκον περιορισμός για την Τσαρούχα, είναι επειδή δεν βρέθηκαν χρήματα στο σπίτι της. Από την άλλη, για τον Πηλοΐδη πάρθηκε αυτή η απόφαση, επειδή ήταν μόνο δύο τα παιχνίδια, για τα οποία κατηγορήθηκε.