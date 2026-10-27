Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπαχτσεσεχίρ στην Τουρκία (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) για το EuroCup και το Περιστέρι δοκιμάζεται στη Μούρθια για το BCL (27/10, 21:30, Live στο Gazzetta). Πού θα δείτε τα ματς.

Η Μπαχτσεσεχίρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) σε ένα ντέρμπι για... γερά νεύρα και το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου αγωνίζεται στην Ιβηρική Χερσόνησο και συγκεκριμένα στην έδρα της Μούρθια (21:30, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να πετύχει την τέταρτη νίκη του σε μια πολύ δύσκολη έδρα και απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό σύνολο, που λογίζεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 4.

Οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» θέλουν να κάνουν το 3/3 στο BCL κόντρα σε μια ομάδα που μετρά επίσης δύο ισάριθμες νίκες. Το ματς θα μεταδοθεί στο Magenta Sport 4.