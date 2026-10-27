Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε triple-double, όμως οι Μαϊάμι Χιτ ηττήθηκαν σε τέταρτο διαδοχικό ματς. Οι Ντάλας Μάβερικς πέρασαν από τη Φλόριντα με 113-109.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός αλλά οι Μαϊάμι Χιτ έμειναν και πάλι μακριά από το «ροζ φύλλο αγώνα», γνωρίζοντας τέταρτη συνεχόμενη ήττα! Οι Ντάλας Μάβερικς επιβλήθηκαν με 113-109 στη Φλόριντα και έκαναν το 2-2, σε αντίθετη με την ομάδα του Σπόελστρα που έχει 0-4 και παρουσιάζει «νοσηρή» εικόνα.

Ο «Greek Freak» έκανε triple-double με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για να δώσει την παρθενική νίκη της σεζόν στην ομάδα του. Για τους Χιτ, τρομερή εμφάνιση έκανε και ο Ντέιβιον Μίτσελ με 21 πόντους και 2 ασίστ.

Για τους νικητές, κυριαρχικός ήταν ο Κούπερ Φλαγκ, που σημείωσε double-double (29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ). Ακολούθησαν οι Πι Τζέι Ουάσιγκτον με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και Κάιρι Ίρβινγκ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.