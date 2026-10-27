Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την τέταρτη διαδοχική ήττα των Μαϊάμι Χιτ στο NBA και εστίασε στη δουλειά που πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασύλληπτος σημειώνοντας triple-double (29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ) αλλά οι Μαϊάμι Χιτ είναι στο 0-4 μετά και από την ήττα κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς (113-109), τα ξημερώματα στη Φλόριντα.

Σε δηλώσεις του, ο «Greek Freak» τόνισε πως η ομάδα του θα δουλέψει σταδιακά και θα βελτιωθεί, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις σερί ήττες, αφού και άλλες φορές στην πολυετή καριέρα του στο NBA έχει κάνει είτε αρνητικά είτε θετικά σερί με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σε κάποια κομμάτια βελτιωνόμαστε, στην άμυνα έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά πρέπει να δούμε βίντεο και να γίνουμε καλύτεροι. Πολλές φορές όταν θες κάτι τόσο πολύ, παγώνεις όταν φτάνεις κοντά. Πρέπει να πάρουμε μια ανάσα, να χαλαρώσουμε και να παίξουμε μπάσκετ. Θα δουλέψουμε και θα γίνουμε καλύτεροι σταδιακά. Έχουμε ακόμη 78 παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με τη σειρά του και θα το βρούμε. Πρέπει να πάρουμε όλοι μια βαθιά ανάσα, δεν πρέπει να πατήσουμε το κουμπί του πανικού. Αν πανικοβάλλεσαι τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Έχω ξαναβρεθεί σε τέτοια θέση, έχω κάνει 5, 7 ήττες στη σειρά, έχω κερδίσει και 18 στη σειρά. Δεν μου αρέσει αυτό το συναίσθημα του 0-4, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό και θα δουλέψουμε για να το γυρίσουμε».

Όλοι προσπαθούμε ακόμη να βρούμε τους ρόλους μας, το κάνω κι εγώ. Κάποιες φορές ψάχνω να βρω πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, σκεφτόμαστε όλοι ίσως παραπάνω από όσο πρέπει. Κάθε παίκτης είναι στα καλύτερά του όταν είναι αποφασιστικός. Απλά πρέπει να παίξεις μπάσκετ και η ομάδα σιγά-σιγά θα βρει την άκρη. Το λέω για να το ακούσω κι εγώ. Δεν μιλάω μόνο για την επίθεση, γ@@α την επίθεση! Πρέπει να παίξουμε και καλύτερη άμυνα. Το κάναμε αυτή τη φορά, αλλά πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά μέσα στο ματς και έτσι θα γίνει καλύτερη και η επίθεσή μας».