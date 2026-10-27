Ο Τζον Πουλακίδας θα συνεχίσει την καριέρα του στη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς, στους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς.

Μετά την αποδέσμευσή του από τους Μάβερικς, ο Τζον Πουλακίδας βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα ο ομογενής γκαρντ έψαχνε να μη φύγει από την Αμερική και τα κατάφερε, καθώς θα συνεχίσει στη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς, στους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς.

Μάλιστα ο Πουλακίδας θα συμμετάσχει στο training camp της ομάδας, προκειμένου να... κυνηγήσει την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Το όνομα του Πουλακίδα, είχε ακουστεί πολύ έντονα το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές, είχαν βρεθεί στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο για το Summer League του NBA και έχουν σχηματίσει πολύ καλή άποψη για τον 23χρονο γκαρντ.