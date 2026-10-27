Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υπέταξαν τους Φοίνιξ Σανς με 125-114, όμως έχασαν τους Γουίλιαμς και Γουάλας για σχεδόν όλη τη σεζόν.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Φοίνιξ Σανς με 125-114 και έκαναν το 4/4 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο δεν μπορούν να χαμογελούν, καθώς θα χάσουν για σχεδόν ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν τους Γουίλιαμς και Γουάλας. Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς, που είχε σοκαριστικό τραυματισμό, εντέλει υπέστη κάταγμα περόνης και εξάρθρωση του αριστερού αστραγάλου, ενώ ο Γουάλας υπέστη ρήξη επιχείλιου χόνδρου στον αριστερό ώμο, σύμφωνα με τον GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι. Και οι δύο αθλητές είχαν τραυματιστεί στον κυριακάτικο αγώνα εναντίον των Κλίπερς.

Η... παρέα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ανώτερη και επιβλήθηκαν έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τον αστέρα τους με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ και τον Μίτσελ με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους Σανς, «πρώτα βιολιά» ήταν οι Γκριν με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Μπρουκς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.