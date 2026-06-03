Galacticos LIVE by Interwetten: Το Ribalta Project, οι χαφ στον ΟΣΦΠ, ο Γιαννούλης και οι γέφυρες του Χατζηδιάκου

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με... γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Πώς προχωράει το Ribalta Project στην ΑΕΚ, οι μέσοι του Ολυμπιακού, ο Γιαννούλης και οι γέφυρες του Χατζηδιάκου.

Γι' ακόμη μία μέρα, η ατζέντα των Galacticos by Interwetten είναι γεμάτη από ειδήσεις! Το Ribalta Project που βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή γι' ακόμη ένα καλοκαίρι είναι στο επίκεντρο μετά από την απόκτηση του Ολεκσάντρ Ζουμπκόφ.

Τι ισχύει με τους χαφ στον Ολυμπιακό και τον αριθμό των μεταγραφών που θα κάνουν οι ερυθρόλευκοι στη συγκεκριμένη θέση.

Η αλήθεια για τον Αντρέας Κρίστενσεν και οι γέφυρες του Παντελή Χατζηδιάκου στον Παναθηναϊκό, αλλά και όλα τα "ανοιχτά μέτωπα" του ΠΑΟΚ με Δημήτρη Γιαννούλη, Γιώργο Γιακουμάκη και Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!