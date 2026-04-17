Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Ίδιο αδύναμο σημείο έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, προσέγγισε τα της 11άδας των Πειραιωτών για το ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό ενόψει Κυριακής.
Στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, ανέλυσε όλα τα δεδομένα της 11άδας των Ερυθρόλευκων για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από αυτήν την αναφορά του στάθηκε και στις 2 ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο της Λεωφόρου το βράδυ της Κυριακής. Δείτε στο βίντεο το τι είπε για όλα τα θέματα της ερυθρόλευκης επικαιρότητας.
