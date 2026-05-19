Παναθηναϊκός: Τι απομένει για το «διαζύγιο» με Μπενίτεθ και τα δεδομένα για Νέστρουπ
Οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν τις επόμενες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό όσον αφορά το θέμα του προπονητή.
Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε τα ζητήματα που εκκρεμούν μέχρι την αποδέσμευση του Ράφα Μπενίτεθ, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο το υπέρογκο συμβόλαιο του Ισπανού τεχνικού.
Από την άλλη, ο Γιάκουμπ Νέστρουπ ξεχωρίζει ως η κορυφαία επιλογή των Πρασίνων για τον πάγκο της ομάδας εδώ και αρκετό καιρό, με τον ίδιο να συλλέγει ήδη πληροφορίες για το «τριφύλλι».
