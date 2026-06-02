Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Κάθε λεπτομέρεια του deal της ΑΕΚ με Ζουμπκόφ και τι ισχύει με Πινέδα

Ο Γιώργος Τσακίρης μετέφερε στους Galacticos by Interwetten όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας της ΑΕΚ για τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, αλλά και τα δεδομένα για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Η ΑΕΚ έχει μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ, με τον Γιώργο Τσακίρη να αναλύει στην εκπομπή Galacticos by Interwetten του Gazzetta κάθε λεπτομέρεια του deal.

«Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε ο Ριμπάλτα ότι θέλουμε να απογειώσουμε την ποιότητα για του χρόνου. Αρκεί να βγει φυσικά. Ήθελε εκεί έναν παίκτη δεξιά προκειμένου να μπορέσει να μεταφέρει και τον Κοϊτά αριστερά. Έχει παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός στην καριέρα του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Τσακίρης και πρόσθεσε: «Είναι μια εξαιρετική δουλειά από τον Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς να τρίβει τα χέρια του. Με αυτή την κίνηση είναι ένας μοχλός πίεσης για τους Ελίασον και Λιούμπισιτς ότι δεν χωράνε. Είναι στην transfer list βέβαια, αλλά με αυτήν την κίνηση τους το κάνει... ταλιράκια η ΑΕΚ».

Έπειτα αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο ατζέντης του θα εξετάσει τις προοπτικές που έχει, μέσα σε αυτές η βασική είναι να συνεχίσει στην ΑΕΚ, αλλά όλα αυτά θα τα δει μετά το Μουντιάλ. Όποιο κλαμπ από το Μεξικό θέλει τον Πινέδα, υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ. Ο Ηλιόπουλος δεν θέλει να τον πουλήσει. Αν δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά για τη Μοντερέι, όπως λένε οι Μεξικάνοι, ας τα βάλουν τότε. Η ΑΕΚ έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση για 1,8 με 1,9 εκατ. ευρώ συμβόλαιο συν μπόνους που θα τον φτάσουν στα 2,2 με 2,3 εκατ. ευρώ», τόνισε μεταξύ άλλων.