Κώστας Ψάρρας, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης και Κώστας Νικολακόπουλος με... καπνογόνα, καυτηριάζουν και δείχνουν την αντίθεσή τους για την απόφαση της τιμωρίας της Λεωφόρου.

Χωρίς τον κόσμο του θα αναγκαστεί να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός στο πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι του στην ιστορική του έδρα όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των Play Offs (17/05) μετά απόφαση της ΔΕΑΒ.

Οι Galacticos σχολίασαν την εν λόγω απόφαση κάνοντας λόγο για τιμωρία, ενώ στη φωτογραφία που βλέπετε και έφτιαξε η Ευα Δημητρίου, ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε:

«Ζούμε για την Κυριακή, Βάλτε μας όλους φυλακή».

Δείτε τους Galacticos: