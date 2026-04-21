Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Πώς "έστριψε" ο Μεντιλίμπαρ
Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού ανέλυσε το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ομάδα μετά το 0-2 στο ντέρμπι της Λεωφόρου.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε και στην διαχείριση του Μεντιλίμπαρ και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (στο 0-2 των Πειραιωτών). Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού έκανε το σχόλιό του στους Galacticos by Interwetten και για την διαιτησία του ντέρμπι της Λεωφόρου και για τους Ερυθρόλευκους και την εικόνα τους και φυσικά για την συνέχεια. Δείτε το σχετικό βίντεο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.