Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Το ραντεβού στο Τορίνο για Μουζακίτη»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε για την υπόθεση του Χρήστου Μουζακίτη και της Γιουβέντους στους Galacticos by Interwetten αλλά και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten και αναφέρθηκε για το ερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δίνοντας πιθανότητες στον Αντρέ Λουίς να ξεκινήσει στα άκρα της επίθεσης ενώ δεν θα παίξει πάλι με δύο φορ στην επίθεση.

Φυσικά, στο τραπέζι έπεσε και το ρεπορτάζ από την Ιταλία που αφορά τον Χρήστο Μουζακίτη και το ραντεβού του ατζέντη του με τον Τζόρτζιο Κιελίνι της Γιουβέντους, σηκώνοντας «φωτιά» για την υπόθεση του στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα μίλησε για οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, το πόσο βοήθησε την τιμή του η παρουσία του στο Champions League αλλά και τον χρόνο συμμετοχής που είχε φέτος.