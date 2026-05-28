Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Οι υποθέσεις Ρέλβας, Μουκουντί, Πινέδα και οι Νίκολιτς-Ριμπάλτα!

Ο Γιώργος Τσακίρης ανέλυσε το ενδιαφέρον για τους Ρέλβας και Μουκουντί, μίλησε για την υπόθεση του Πινέδα, αλλά και για αυτές των Νίκολιτς και Ριμπάλτα στην ΑΕΚ.

Αναφέροντας το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην εκπομπή του Gazzetta, "Galacticos by Interwetten", ο Γιώργος Τσακίρης επανέλαβε ότι τόσο ο Ρέλβας όσο και ο Μουκουντί βρίσκονται στα ραντάρ ομάδων και ανάλυσε τα δεδομένα για τους δύο στόπερ της Ένωσης, προσθέτοντας πάντως ότι η ΑΕΚ οικονομικά δεν έχει ανάγκη να πουλήσει.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σερβικό δημοσίευμα για την πρόθεση της Ένωσης να προτείνει ένα ακόμα χρόνο συμβολαίου στον Μάρκο Νίκολιτς, υπογραμμίζοντας ότι όπως είχε αποκαλύψει η εκπομπή "Galacticos by Interwetten", η πρόθεση του Νίκολιτς είναι να επεκταθεί η συνεργασία του για ακόμα ένα έτος.

«Δεν αποκλείω όταν γίνει αυτή η κουβέντα που αφορά τον Νίκολιτς, στην ουσία της, να υπάρξει και για τον Ριμπάλτα κάτι αντίστοιχο», πρόσθεσε ο Γιώργος Τσακίρης για να συνεχίσει λέγοντας: «Το ότι θέλουν και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα να συνεχίσουν το πρότζεκτ τους στην ΑΕΚ είναι λόγω Ηλιόπουλου».

Έπειτα μίλησε και για τον Πινέδα και για τα νέα σενάρια που τον συνδέουν με τη Μοντερέι λόγω της πρόσληψης του Ματίας Αλμέιδα εκεί. «Δεν συνιστά προτεραιότητα του Πινέδα να γυρίσει στο Μεξικό τώρα. Ο Πινέδα θέλει να παίξει στο Champions League γιατί είναι το όνειρό του και τον Γενάρη εφόσον δεν τα βρει με την ΑΕΚ για ανανέωση, να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είμαστε στο 50-50 για την ανανέωση, δεν είναι εύκολη η υπόθεση για την ΑΕΚ, είναι δύσκολη», τόνισε.