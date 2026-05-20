Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Η επαφή με Γιόβιτς και οι υποψήφιοι προς πώληση

Ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Λούκα Γιόβιτς και στο πώς έχουν τα δεδομένα για την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ.

Μεταφέροντας το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην εκπομπή Galacticos by Interwetten του Gazzetta, ο Γιώργος Τσακίρης υπογράμμισε μεταξύ άλλων για τον Λούκα Γιόβιτς:

«Έχει γίνει επαφή με την ΑΕΚ για το ενδεχόμενο επέκτασης του συμβολαίου. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν συναποφασίσει οι δύο πλευρές να τα πουν το επόμενο διάστημα. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα επιδιωχθεί να τελειώσει το θέμα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε ο Γιόβιτς στη Σερβία και έπειτα μίλησε για το πώς έχουν τα δεδομένα για τον Περέιρα και την επιθυμία του να συνεχίσει στην ΑΕΚ.

Ακολούθως έκανε λόγο για τους παίκτες που είναι προς παραχώρηση, όπως οι Φερνάντες και Πιερό που θα επιστρέψουν από τους δανεισμούς τους, αλλά και οι Ελίασον και Λιούμπισιτς που επίσης είναι στην transfer list της Ένωσης.