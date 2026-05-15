Το τηλεφώνημα Κατσουράνη σε Τσακίρη on air στους Galacticos: «Ως πρωταθλητές που είμαστε πρέπει να λέμε καλημέρα κάθε μέρα»
Τα απρόσμενα δεν λείπουν ποτέ από την εκπομπή των Galacticos, αφού ο Γιώργος Τσακίρης, μετά την on air συνομιλία του με εκπρόσωπο του καλλιτεχνικού κόσμου (aka Πάνο Κιάμο), χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με ποδοσφαιράνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που γινόταν στην εκπομπή, εκείνος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Κώστα Κατσουράνη και μετά από παραίνεση του Κώστα Ψάρρα του απάντησε on air.
Ακολούθησε μία συζήτηση γνήσιας ΑΕΚτζίδικης παράνοιας, με τον γνωστό ποδοσφαιριστή να του λέει πως: «Σε πήρα να σου πω καλημέρα, γιατί σαν πρωταθλητές που είμαστε πρέπει να λέμε καλημέρα κάθε μέρα πλέον».
Δείτε ΕπίσηςΑποκαλύψεις Κατσουράνη: «Είχα συμφωνήσει με Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός μόνο που δεν μου είπε να πληρώσω για να πάω»
Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ τον ρώτησε αν το εννοεί αυτό που λέει, ο πρωταθλητής του Euro 2004 του επιβεβαίωσε πως θα τον παίρνει κάθε μέρα την ίδια ώρα, του ζήτησε, χιουμοριστικά πάντα μιλώντας να μην έχει... πολλά πολλά με τον Κώστα Ψάρρα κι αφότου μοιράστηκαν την κοινή τους αγάπη ολοκλήρωσαν την κλήση τους.
Η τρομερή συνομιλία Τσακίρη-Κατσουράνη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.