Το τηλεφώνημα Κατσουράνη σε Τσακίρη on air στους Galacticos: «Ως πρωταθλητές που είμαστε πρέπει να λέμε καλημέρα κάθε μέρα»

Κατσουράνης και Τσακίρης τα... είπαν on air στους «Galacticos» ανταλλάσσοντας την ΑΕΚτζίδικη αγάπη τους και μοιραζόμενοι τη χαρά για το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ.

Τα απρόσμενα δεν λείπουν ποτέ από την εκπομπή των Galacticos, αφού ο Γιώργος Τσακίρης, μετά την on air συνομιλία του με εκπρόσωπο του καλλιτεχνικού κόσμου (aka Πάνο Κιάμο), χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με ποδοσφαιράνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που γινόταν στην εκπομπή, εκείνος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Κώστα Κατσουράνη και μετά από παραίνεση του Κώστα Ψάρρα του απάντησε on air.

Ακολούθησε μία συζήτηση γνήσιας ΑΕΚτζίδικης παράνοιας, με τον γνωστό ποδοσφαιριστή να του λέει πως: «Σε πήρα να σου πω καλημέρα, γιατί σαν πρωταθλητές που είμαστε πρέπει να λέμε καλημέρα κάθε μέρα πλέον».

Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ τον ρώτησε αν το εννοεί αυτό που λέει, ο πρωταθλητής του Euro 2004 του επιβεβαίωσε πως θα τον παίρνει κάθε μέρα την ίδια ώρα, του ζήτησε, χιουμοριστικά πάντα μιλώντας να μην έχει... πολλά πολλά με τον Κώστα Ψάρρα κι αφότου μοιράστηκαν την κοινή τους αγάπη ολοκλήρωσαν την κλήση τους.