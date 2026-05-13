Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Η γκίνια, το μήνυμα Ροντινέι και οι 10 τελικές των μπακ!

Η αναφορά του Κώστα Νικολακόπουλου στους Galacticos by Interwetten για το ερχόμενο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός απώλεσε το στόχο του πρωταθλήματος, μετά και από αυτόν του Κυπέλλου, οπότε το μόνο που απομένει προς διεκδίκηση είναι 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να νικήσει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν και ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε για το ερχόμενο ντέρμπι στου Galacticos by Interwetten.

O ρεπόρτερ των Πειραιωτών στάθηκε στην τελευταία ελπίδα των Ερυθρόλευκων να «σπάσουν» την γκίνια των ντέρμπι, ενώ αναφέρθηκε και στις πιθανές επιλογές του Βάσκου τεχνικού του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε για τις 10 τελικές που έχει δεχτεί στα τελευταία ματς από τα δεξιά μπακ των αντιπάλων του, Καλάμπρια και Κένι, ενώ έκανε αναφορά και στην πρόσφατη ανάρτηση του Ροντινέι.