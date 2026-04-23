Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos αναφέρθηκε στην περίπτωση του προπονητή για τον Παναθηναϊκό.

«Να τελειώσει η σεζόν με αξιοπρέπεια. Τώρα με τον Μπενίτεθ είναι διαφορετικά. Μετά την ΑΕΛ Novibet ήταν επίσης δύσκολα. Αλλά τότε ο Παναθηναϊκός πήρε μία σωστή απόφαση. Τώρα όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα συνεχίσουν μαζί.

Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι απομένουν τέσσερα ματς και όλοι θ' αξιολογηθούν. Αυτό με τη "βόμβα" ότι θέλει πολλούς παίκτες ο Μπενίτεθ πέρασε στα αποδυτήρια. Θα ήταν λάθος να μπει μία νέα "βόμβα" λέγοντας στον προπονητή τώρα ότι δεν θα μείνεις». Στη συνέχεια ο Αθανασίου στάθηκε στο προφίλ του διαδόχου του Ισπανού τεχνικού, που αναζητά ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos