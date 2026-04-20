Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (20/4) αθλητικών μεταδόσεων.

Δευτέρα σήμερα (20/4) και το αθλητικό μενού είναι πιο... φτωχό, συγκριτικά φυσικά με το Σαββατοκύριακο που πέρασε αλλά και τα όσα... έρχονται.

Στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν όσα συνέβησαν στην 2η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague, ενώ φυσικά αφιερώνουν χρόνο και στα 100α γενέθλια του ΠΑΟΚ.

Έπειτα, στις 21:45 στην Ιταλία, η Φιορεντίνα φιλοξενείται από τη Λέτσε (Cosmote Sport 2), ενώ 15 λεπτά αργότερα (22:00, Novasports Premier League) η Κρίσταλ Πάλας περιμένει τη Γουέστ Χαμ.

