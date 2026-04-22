Αθανασίου στους Galacticos: «Οι 3 λόγοι που οδηγούν τον Παναθηναϊκό σε διαζύγιο με Μπενίτεθ»

Όλα όσα είπε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos για το επικείμενο διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Το διαζύγιο, φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το πιθανότερο σενάριο σχετικά με την σχέση του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, όπως τόνισε την Τετάρτη το μεσημέρι στην εκπομπή Galacticos by Interwetten ο Νίκος Αθανασίου.

Ο έμπειρος ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» μάλιστα δικαιολόγησε τα όσα είπε, αναφέροντας και τους λόγους που όλα δείχνουμε πως οδηγούμαστε σε αυτή την εξέλιξη.